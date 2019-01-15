Минюст внепланово проверяет движение "За права человека"

Министерство юстиции начало внеплановую проверку движения «За права человека», передает «МБХ медиа» со ссылкой на главу организации Льва Пономарева.

По его словам, инициатором проверки стали активисты SERB, которые написали на правозащитников донос. Пономарев утверждают, что эти люди мешают работать – «блокируют двери, например».

«Скорее всего, их курирует центр "Э". Они написали на нас донос, прокуратура взяла это под козырек и потребовала от Минюста провести проверку», — убежден Пономарев.

Документы сданы по региональному Фонду защиты прав заключенных и региональной правозащитной организации «Горячая линия», сообщил Пономарев. Он добавил, что прокуратура требует от Минюста провести проверку до 6 февраля.

Правозащитник отметил, что ему «дешевле» предоставить документы Минюста, чем спорить с ведомством в суде. «А вот если они [сотрудники Минюста] по результатам этих проверок будут ликвидировать организацию, я буду подавать в суд», - подчеркнул Пономарев.

В конце 2018 года стало известно, что движение «За права человека» впервые за восемь лет не получило президентский грант. Перед этим Пономарев отбывал 16-суточный арест за пост в Facebook с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия».