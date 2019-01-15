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17:22

Горсуд оставил под арестом фигуранта дела «Сети» Филинкова

Городской суд Петербурга 15 января отклонил апелляцию на продление ареста обвиняемого по делу «террористического сообщества «Сеть» 24-летнего Виктора Филинкова, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Виталий Черкасов.

По словам Черкасова, в постановлении Дзержинского районного суда, рассматривавшего ходатайство следователя о продлении ареста, было указано, что судебное заседание прошло в открытом режиме, хотя на самом деле оно было закрытым для слушателей и прессы.

- Явные признаки не соответствия того, что мы увидели в постановлении и того, что было на самом деле. Я полагал, что хотя бы эти процессуальные нарушения позволят суду второй инстанции вернуть дело на новое рассмотрение. Но суд закрыл на это глаза, - отметил Черкасов.

Очередное заседание по продлению меры пресечения Филинкову назначено на 17 января. Поскольку срок пребывания под стражей обвиняемого превысил год, рассматривать ходатайство следователя, согласно УПК, будет Городской суд. Также 17 января в Горсуде состоится заседание по продлению меры пресечения другому фигуранту дела «Сети» Юлию Бояршинову.

По версии следствия, 11 жителей Петербурга и Пензы объедининлсь в террористическое сообщества и планировали захватить власть в стране. Несколько обвиняемых, в том числе Филинков, заявили, что их пытали сотрудники ФСБ, заставляя давать признательные показания. Также о пытках сообщал петербуржец Илья Капустин, проходивший по делу свидетелем. Позже он покинул территорию России, заявив, что опасается за свою жизнь.  

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18:46 Не торопи события, сядешь в своё время.

18:46    
Сидеть, сидеть и сидеть. Долго.

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