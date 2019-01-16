Спасатели нашли тело пятой жертвы взрыва газа в Ростовской области

Спасатели обнаружили под завалами дома в Шахтах Ростовской области тело девушки – пятой погибшей при взрыве бытового газа и обрушении здания, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Ее личность предварительно установлена, это девушка 1993 года рождения. Ее родители также найдены погибшими. По словам представителя ведомства, поисковая операция завершена.

Взрыв в жилом доме в Шахтах произошел в ночь на 14 января, разрушены четыре квартиры – по две на девятом и восьмом этажах. В квартирах пострадавшего второго подъезда дома находились 55 человек.

Сообщалось, что перед взрывом одна из живущих в доме женщин почувствовала утечку газа. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.