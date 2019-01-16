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12:24

На заводе в промзоне "Фосфорит" в Кингисеппе прогремел взрыв

На территории предприятия «Полипласт» в Кингисеппе прогремел взрыв, сообщают очевидцы во «ВКонтакте». 

По словам очевидцев, из-за сильного взрыва «качнуло» дома в десятке километров, на Крикковском шоссе. На удаленном от завода складе выбило окна.

По предварительным данным, четыре человека пострадали, сообщили в администрации Кингисеппского района. По словам чиновников, угрозы химического заражения и вредных выбросов в атмосферу нет. Пострадавший «Полипласт» находится на территории промзоны «Фосфорит»: там же расположен завод «ЕвроХим», занимающийся производством аммиака.

Это второй взрыв на заводе в Ленобласти за последние несколько месяцев. В октябре прогремел взрыв на пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчине. Погибли пять человек, еще 11 пострадали. Директор «Авангарда» Георгий Михно был задержан по подозрению в ненадлежащем контроле за организацией рабочего процесса. Также под домашний арест отправился главный инженер предприятия.

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