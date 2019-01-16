Макаров: Нам всем необходимо помогать Беглову

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров положительно отозвался о первых 100 дней работы врио губернатора Петербурга Александра Беглова и призвал петербуржцев помогать градоначальнику.

– Нам всем необходимо ему помогать. Он обязан оправдать доверие президента, – отметил спикер.

Одним из главных достижений Беглова, по мнению Макарова, стало отсутствие сбоев в управлении городом.

– Это не кабинетный работник, он постоянно среди людей. Ведет диалог не только с руководителям общественных организаций, но и с простыми людьми. Этот диалог очень важен, – добавил председатель парламента.

По его мнению, также важно, что городом управляет «технократ».

Сергей Еремеев

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