Радзиховский: Ослабев, Путин будет свергнут богатыми чиновниками

Рассуждая о социальном расслоении и так называемом "левом запросе" у российского общества, политолог и психолог Леонид Радзиховский заметил, что запрос на условное раскулачивание живет в головах людей уже десять тысяч лет, но Кремль, как бы плохи ни были его дела, не станет отнимать у богатых что бы то ни было. Для этого, утверждает эксперт в эфире ARU.tv, есть вполне рациональные основания.

"Власть если на кого-то и опирается, то только на богатых чиновников. Поэтому, если уничтожать свою социальную опору, то с чем она останется - с вечно недовольным народом? Зачем же. Об этом не может быть и речи", - пояснил публицист.

Владельцы огромных состояний, находящиеся при власти или тесно с ней взаимодействующие, сильны, по его мнению, как никогда - и настолько, что при определенных условиях способны политически победить непосредственное руководство страны. Конфликт, в частности, может аккумулировать введение плоской шкалы налогов, если Кремль когда-нибудь на это пойдет.

Богатые чиновники Путина ненавидят, ненавидят как главного врага, потому что из-за него они имеют все трудности за границей. — Леонид Радзиховский

Однако, для того, чтобы произошел новый "заговор декабристов", по мнению специалиста, президенту Владимиру Путину необходимо ослабнуть и физически и психически, как это было в случае с Леонидом Брежневым в конце его правления.