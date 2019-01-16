Иеромонах зовет россиян помолиться за то, чтобы на экраны не вернулась реклама пива

Иеромонах Димитрий Першин озаботился алкоголизацией населения. Ей, по мнению церковного деятеля, озвученному в беседе с информагентством "Москва", будет способствовать возможное возвращение на экраны рекламы пива во время трансляций спортивных состязаний. Поскольку проблема практически целиком в руках депутатов Государственной думы, Першин призвал всех неравнодушных помолиться за здравомыслие федерального параламента - с тем, чтобы он не легализовывал фактическую пропаганду слабоалкогольных напитков.
Вернуть рекламу пива на телеканалы - это совершенно ничего общего не имеет ни с проблемами нашей демографии, ни со здоровьем нации в целом, ни с праздником Крещения. Поэтому я думаю, что, если мы придем в храм на службу и войдем в эти купели, уместно будет помолиться, чтобы Господь вразумил наших депутатов отклонить этот очень странный закон.
Законопроект, возвращающий пивным компаниям право рекламировать свою продукцию по телевидению во время спортивных матчей, на данный момент успешно прошел стадию первого чтения.