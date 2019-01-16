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20:58

Мякшину сократили длительность условного срока

19-летнему политическому активисту Дмитрию Мякшину, ставшему объектом судебного преследования после несанкционированной уличной акции лета 2017-го года, смягчили приговор, о чем сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Таким образом, два года условного приговора, назначенные Мякшину за нападение на представителя власти, сменились двадцатью месяцами. 

Официально смягчение приговора мотивировано тем, что насилие было опасно только для здоровья полицейского, попавшего юноше под руку, но не опасно для его жизни.

Мякшин был задержан на Марсовом поле в ходе запрещенного Смольным "антикоррупционного" митинга, организованного политиком Алексеем Навальным во многих российских городах 12 июня 2017 года.

Ему вменили в вину выбитый у полицейского зуб. Свою вину Мякшин не признавал, утверждая, что в давке просто упал на правоохранителя и никаких ударов ему не наносил. Активист жаловался на имеющую место, с его точки зрения, несправедливость, сопровождающую судебные заседания.

Весной 2018-го года молодой человек неожиданно признался в смене своих политических пристрастий и ориентиров: с тех пор он симпатизирует единороссам и фотографируется с Виталием Милоновым.



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