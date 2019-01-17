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10:40

Справедливороссы снова оспаривают в суде результаты муниципальных выборов 2014 года

По словам справедливороссов, такое решение они приняли после того, как Конституционный суд в ноябре 2018 года признал, что ч. 15 ст. 239 КАС (обращение в суд с административным иском о защите избирательных прав) не соответствует Конституции. Суд тогда указал, что у выдвинувших списки кандидатов партий должно быть право оспаривать результаты выборов вне зависимости от того, были ли зарегистрированы их представители на этих выборах.

В иске за подписью главы петербургского отделения партии Марины Шишкиной указано, что Выборгский суд в 2016 году отказался принять иск к рассмотрению как раз на основании ч. 15 ст. 239 КАС. Теперь, после решения Констуционного суда, Выборгский суд обязан принять иск к производству и рассмотреть по существу, подчеркнули справедливороссы.

«Мы обязаны довести эту историю до конца с тем, чтобы через семь с половиной месяцев, в очередной выборный день, сотрудники всех муниципалитетов и всех ИКМО, в том числе – той самой, №15 Выборгского района, - вспомнили об этом случае и поостереглись нарушать закон. Это дело принципа», - заявила Шишкина. Следующие муниципальные выборы состоятся в Петербурге осенью 2019 года.

На выборах 2014 года ИКМО №15 Выборгского района отказали в регистрации двум десяткам кандидатов. Муниципал Илья Шмаков заявлял, что глава Выборгского района Валерий Гарнец отдал распоряжение не регистрировать справедливороссов. В жалобе эсеры упоминали, что подаче документов ИКМО препятствовала «при поддержке сотрудников полиции и неизвестных лиц атлетического телосложения, специально нанятых для этих целей руководством МО №15».

В 2015 году в отношении экс-председателя ИКМО №15 Виктора Березина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав). В том же году он попал под амнистию к 70-летию победы в Великой Отечественной войне.



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13:04   Дед Иван   РУСЬ
Очень охота чтобы выборы были ЧЕСТНЫМИ! Уверен не только мне, нл и всему простому НАРОДУ Пока существует Е-дрисье путинская фапьсификация, так и будем в самой богатой стране в мире, влачить жалкое существование!За что и ненавижу едрисье-путинскую систему. За 19 лет ничего хорошего не сделано! Одна ложь и пустые обещания с разными обиралками от правительства!

12:50    
Марина  Шишкина молодец.   Есть надежда, что ее поддержат все порядочные депутаты.  Ну наведите порядок с выборами!!!

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