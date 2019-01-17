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11:03

ФСО хочет засекретить свои госзакупки

Федеральная служба охраны подготовило поправку в закон о госзакупках, которая позволит ей проводить закупки в закрытом режиме, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

ФСО предлагает дополнить новой нормой п. 5 ч. 2 ст. 84 закона «О контрактной системе в сфере закупок», введенный в 2017 году в качестве противодействия антироссийским санкциям. В этом пункте говорится, что по закрытой схеме разрешены закупки в области, госуправления в области обеспечения безопасности – для Минобороны и ФСБ. ФСО предлагает дополнить пункт словами «в области государственной охраны» - то есть, внести в этот список себя и подведомственные ей учреждения.

В пояснительной записке говорится, что поправка необходима «в связи с увеличением количества угроз, в том числе террористического характера» в отношении объектов госохраны. Этот шаг, считают в ФСО, позволит «обеспечить гарантированное выполнение мер по осуществлению государственной охраны».

Служба хочет в первую очередь скрыть информацию о закупках технических средств охраны и аппаратуре, поскольку это представляет интерес для иностранных разведок, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. В ФСО пока не прокомментировали эту информацию.

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11:23    
Логика конечно, есть, но совершенно ясно, что пример Росгвардейской "золотой" закупки их настораживает. И правильно. Мудрые учатся на чужих ошибках.

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