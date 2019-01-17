Генпрокуратура подает в суд иск об изъятии собственности у Шестуна и его родственников

Генпрокуратура подает иск к бывшему главе Серпуховского района и еще 35 соответчикам, чтобы изъять в доход государства имущество на 10 млрд рублей, передает РБК со ссылкой на представителя прокуратуры Александра Куренного.

По словам Куренного, среди соответчиков – жена Шестуна Юлия, ее родители, мать Шестуна и «близкий круг родственников и друзей». «На них, в частности, и было зарегистрировано имущество, которое мы намерены обратить в доход государства», – заявил представитель Генпрокуратуры.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что насчитали у Шестуна одних только объектов недвижимости 676 штук, из которых 565 участков оформлены на подконтрольные ему юрлица. Сообщалось, что по делу собираются изъять собственность на 10 млрд рублей. Жена и адвокат Шестуна отрицают наличие подобного имущества.

В отношении Шестуна возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при продаже земли в 2008 году. Сам он утверждает, что был в отпуске во время переоформления и продажи земли и лично никаких компрометирующих его документов не подписывал.

Судебное преследование экс-чиновник связывает со своей деятельностью в ходе «мусорных» протестов в Подмосковье. Тогда Шестун занял сторону граждан, недовольных обилием опасных для здоровья мусорных свалок в регионе.