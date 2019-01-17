Мэр Нарзани решил сократить зарплату руководству ЖКХ и повысить ее дворникам

Мэр Нарзани Алихан Тумгоев заявил, что намерен сократить зарплаты руководству и бухгалтерии городского ЖКХ и повысить зарплату дворникам, передает «Интерфакс».

Тумгоев раскритиковал руководство ЖКХ, заявив, что постоянно следит за «санитарным состоянием», ходит по городу, собирая пакеты с мусором, «а вы сидите в бухгалтерии в тепле». «Так не пойдет. С сегодняшнего дня я не позволю вам отсиживаться в бухгалтерии - ни в субботу, ни в воскресенье. Зарплата простых коммунальщиков, которые работают в любую погоду, будет увеличена, а бухгалтерии и руководству предприятия сокращена», - сказал Тумгоев.

Он призвал коммунальщиков сообщать ему о проблемах, а граждан – уважительно относиться к их работе. «Порядок в городе требует особого внимания, как со стороны коммунальщиков, так и самих горожан», - подчеркнул Тумгоев.