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15:52

Невзоров считает, что сравнение работы власти с фекалиями - слишком мягкое

Публицист Александр Невзоров достаточно серьезно отреагировал на инициативу сенатора Андрея Клишаса, преследующую цель ввести наказания за критику государства и действий его официальных представителей. Внимание слушателей "Эха Москвы" он обратил на то, что даже в средневековые времена с их суровыми нравами действовало так называемое "помидорное право" - право швырнуть чем-нибудь в человека на сцене, если его исполнение не выдерживает критики. Аналогия, на его взгляд, очень точная, только спустя полтысячи лет возможности кинуть помидор в публичного человека граждан стремятся лишить.

Я говорю о праве публики выразить свое отношение к артистам. Мы видим, что российская власть - вместо обещанной виртуозной игры, вместо легкой и пленительной акробатики перед нами постоянно стоят эти емкости с заспиртованными уродцами, да еще эти уродцы друг у другу сосут спирт и воруют всё что можно было. То есть, на самом деле представление отвратительное. 

Александр Невзоров

Вместо того, чтобы, согласно новому законодательному предложению, отказаться от резких высказываний относительно качества государственных решений и действий, мэтр отечественного телевидения, наоборот, полагает, что ругани на депутатов и чиновников недостаточно.

"Эти все клишасы — это наемные, нами нанятые рабочие. Мы имеем полное право их работу оценивать в тех выражениях, которых эта работа заслуживает. Термин «дерьмо» к работе власти неприменим, это слишком мягко. А термин «козлы» — это, в общем, незаслуженный комплимент", - отметил Невзоров.

Напомним, известный своими запретительными фантазиями член Совета Федерации Андрей Клишас желает ввести для россиян наказания различной степени строгости за распространение "заведомо клеветнических сведений" в интернете и "неуважение к государству" там же. Последняя провинность, как ему представляется, заслуживает следственного изолятора.

Инициативы Клишаса не были поддержаны ни Роскомнадзором, ни Минюстом, ни Генпрокуратурой.

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20:42    
И я на стороне Невзорова....

19:33    
16-20
Действительно, не очень приятный, но не глупый. В данном случае я на его стороне.

19:10   Игорь  
Невзоров вырос на дерьме,
Гриб называется – навозник.
Всегда себе сам на уме,
Но уж теперь не ранний. Поздний…
Под алкоголь вот есть нельзя,
Прервалась так царя стезя…

16:20    
Невзоров неглупый человек. Так почему ему не потребовать проверить цены (себестоимости прежде всего) на все повышенные тарифы. Есть специалисты: прокуратура, налоговая инспекция,  независимые аудиторы, Счетная палата, наконец.
Хоть бы себестоимость тарифов на тепло  проверили и увидели, что  в эту самую себестоимость входят поездки за рубеж, покупка крутых иномарок, гигантская зарплата  руководства, строительство дворцов и т. д.
И за все эти излишества платит население.
Контроль цен, как это было в прошлом веке,  правительством не осуществляется.  
В   Постановлении Правительства №552 "О составе затрат..." 1992 года было четко определено, что включается в себестоимость товара.
А теперь цены формируются, как  угодно, но не по установленным нормативам.
И это только в России.
За рубежом так бесконтрольно бизнесу жировать не позволено.

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