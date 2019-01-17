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16:46

Венедиктов развенчал версию о том, что Навальный - агент ФСБ

Давая интервью проекту "Ещенепознер", многолетний главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов постарался объяснить феномен Алексея Навального и его расследовательской деятельности и разубедить немалое количество россиян, думающих, что политик завербован спецслужбами или по меньшей мере лишен самостоятельности.

По словам журналиста, если какой-то из силовых кланов и снабжает Навального секретной информацией в своих интересах, то это необязательно говорит о том, что оппозиционера используют. По мнению главреда, это как минимум обоюдный процесс, и неочевидно, кому деятельность Фонда борьбы с коррупцией выгодна в большей степени.

Никто не мешает Золотову (Виктору Золотову, директору Росгвардии - прим. ЗАКС.Ру) сделать то же самое. Через сорок седьмые руки подбрасывается кейс или начало кейса Алексею Анатольевичу - честно, откровенно, на воров. Конечно, он возьмет и напишет. Какая ему разница, кто источник, если информация проверенная?

Алексей Венедиктов

Деятельность ФБК спикер сравнил с работой качественных СМИ: достоверную, верифицированную информацию можно и нужно брать отовсюду, в том числе и от носителей чуждых взглядов, и чем больше разных источников, тем лучше.

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20:49    
Навальный как кость в горле у власти. Не любят его за правду и разоблачения. Ничего поделать не могут. Кроме, как тьфу на тебя, тьфу на тебя, тьфу на тебя. На этом конец "красноречию."

20:22    
Можно в чем то не соглашаться с Навальным. Но в смелости ему не откажешь, он делает нужное дело.  И если он агент НКВД, КГБ и ФСБ одновременно, то они  качественно   подготовили его  для руководства ФБК.

17:40   Антон  
Венедиктов развенчал версию о том, что Навальный - агент ФСБ, поскольку сам там уже давно работает, но Навального на службе ни разу не видел.

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