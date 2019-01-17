18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:12

В горящем типографском комплексе на Ленинском погиб сотрудник

В пожаре, охватившем типографский комплекс по адресу Ленинский проспект, 139, появились жертвы. По последним данным МЧС, в результате пожара погиб один человек и пострадало еще трое.

"Сейчас на месте работают сотрудники, проводится эвакуация персонала, остальная информация уточняется", - приводит ТАСС слова своего источника.

Площадь пожара, охватившего третий и четвертый этажи газетного комплекса, по данным спасателей, составляет 100 квадратных метров.

file1797.jpg (354 KB)Фотография: Паблик ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

21:10 Секретарь Макаров - жертва рейтинга

20:57 Левада-Центр: Больше всего россияне стыдятся бедности и неустроенности

20:51 В связи метелью Беглов ввел режим повышенной готовности для петербургской РСЧС

20:12 СМИ: Сразу по прибытии Насти Рыбки в Россию ее задержали

20:01 Пожар в газетном комплексе на Ленинском унес жизни троих петербуржцев   1

19:35 Планы урезать полномочия КИО не устраивают его нового руководителя   1

19:03 Сясьстрой полностью лишился подачи воды   1

18:42 Депутат из Читы предложила отключать электричество малоимущим   3

18:03 Собчак удивлена повышенным интересом СМИ к своей поездке в Киев   1

18:02 Фигуранта дела "Сети" Шишкина приговорили к 3,5 годам в колонии

17:40 Экологи жалуются на тлеющую свалку во Всеволожском районе   1

17:12 В горящем типографском комплексе на Ленинском погиб сотрудник

16:46 Венедиктов развенчал версию о том, что Навальный - агент ФСБ   3

16:21 Лев Лурье: Пиар а-ля "лопаты Беглова" выглядит отвратительно   2

16:15 Фигуранту дела "Сети" Бояршинову продлили арест

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.