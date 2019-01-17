В горящем типографском комплексе на Ленинском погиб сотрудник

В пожаре, охватившем типографский комплекс по адресу Ленинский проспект, 139, появились жертвы. По последним данным МЧС, в результате пожара погиб один человек и пострадало еще трое.

"Сейчас на месте работают сотрудники, проводится эвакуация персонала, остальная информация уточняется", - приводит ТАСС слова своего источника.

Площадь пожара, охватившего третий и четвертый этажи газетного комплекса, по данным спасателей, составляет 100 квадратных метров.

Фотография: Паблик ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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