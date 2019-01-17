Экологи жалуются на тлеющую свалку во Всеволожском районе

В деревне Старая Всеволожского района Ленинградской области, в районе улицы Колхозная продолжает разрастаться тлеющая свалка, состоящая из строительного мусора. Экологи из общественной организации "Зеленый фронт", следящие за проблемой, недовольны тем, что ее, в свою очередь, игнорируют органы власти.

Отмечается, что зазозимый мусор, не особо стесняясь, открыто поджигают на месте, в том числе, в ночные часы. Кроме того, по соседству, на огражденной территории, появилась новая гора из габаритных отходов.

"Постоянное незаконное сжигание отходов на этих свалках и их разрастание несет в себе угрозу причинения вреда окружающей среде и здоровью местных жителей. В конце ноября мы обратились к Губернатору, но эти свалки работают в прежнем режиме и поток мусоровозов в деревню Старая не иссякает", - рассказал руководитель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов о безуспешной борьбе своих сподвижников.

Экологи утверждают, что свалка на этом участке существует свыше четырех лет и что все это время надзорные ведомства демонстрируют собственное бессилие.

Фотография: "Зеленый фронт"

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