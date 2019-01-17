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18:42

Депутат из Читы предложила отключать электричество малоимущим

Идею о целесообразности отключения света на ночь в жилищах малообеспеченных граждан 17 января выдвинула депутат Читинской городской думы Екатерина Борисова, сообщило издание "Чита.ру". Речь шла о неблагоустроенных домах, жильцам которых в отсутствие качественного аудита удается в больших количествах "воровать" электроэнергию.

Впоследствии, в связи с шумом, возникшим вокруг ее высказывания, она объяснила его подоплеку в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Вообще, конечно, это прозвучало в контексте, как сарказм о безвыходной мере", - заявила Борисова.

Местные единороссы восприняли выступление городского депутата настороженно и критически, подчеркнув, что подобного рода высказывания неприемлемы для представителя власти и что речи Борисовой в ближайшие дни будет дана официальная оценка.

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21:40   Не будет света - будут пожары!   Будут пожары - будут жертвы...
В нашей богатой стране не должно быть "малообеспеченных граждан" в "н[цензура]гоустроенных домах" с "малоимущим" контингентом жильцов...  
Такого депутата надо удалять из городской думы Читы, она компрометирует власть, вызывает у людей отторжение от такой "руководящей" и "направляющей"...

20:53    
Почему  не потребовать проверить цены (себестоимость) на все повышенные тарифы.
 Есть специалисты: прокуратура, налоговая инспекция,  независимые аудиторы, Счетная палата, наконец.
Хоть бы себестоимость тарифов на электроэнергию, тепло   проверили и увидели, что  в эту самую себестоимость входят поездки за рубеж, покупка крутых иномарок, гигантская зарплата  руководства, строительство дворцов и т. д.
И за все эти излишества платит население.
Контроль цен, как это было в прошлом веке,  правительством не осуществляется.  
В   Постановлении Правительства №552 "О составе затрат..." 1992 года было четко определено, что включается в себестоимость товара. В этом веке его отменили.
И теперь цены формируются, как  угодно, но не по установленным нормативам.
И это только в России.
За рубежом так бесконтрольно бизнесу жировать не позволено.

20:14    
Как это понять???
"Речь шла о н[цензура]гоустроенных домах, жильцам которых в отсутствие качественного аудита (!!!) удается в больших количествах "воровать" электроэнергию."
Борисова , похоже, неадекватна и ей, как и  жильцам "НЕХВАТАЕТ КАЧЕСТВЕННОГО АУДИТА".
И места в дурдоме.

19:14    
С ворами, допустим, надо боротся.

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