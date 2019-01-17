Депутат из Читы предложила отключать электричество малоимущим

Идею о целесообразности отключения света на ночь в жилищах малообеспеченных граждан 17 января выдвинула депутат Читинской городской думы Екатерина Борисова, сообщило издание "Чита.ру". Речь шла о неблагоустроенных домах, жильцам которых в отсутствие качественного аудита удается в больших количествах "воровать" электроэнергию.

Впоследствии, в связи с шумом, возникшим вокруг ее высказывания, она объяснила его подоплеку в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Вообще, конечно, это прозвучало в контексте, как сарказм о безвыходной мере", - заявила Борисова.

Местные единороссы восприняли выступление городского депутата настороженно и критически, подчеркнув, что подобного рода высказывания неприемлемы для представителя власти и что речи Борисовой в ближайшие дни будет дана официальная оценка.