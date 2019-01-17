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20:01

Пожар в газетном комплексе на Ленинском унес жизни троих петербуржцев

Пожар в четырехэтажном здании газетного комплекса на Ленинском проспекте, 139 потушили спасатели, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС.

В пламени, охватившем территорию в 100 квадратных метров и повлекшем за собой обрушение перекрытий, погибло три человека. Еще трое числятся как пострадавшие. Известно об их госпитализации и о том, что в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе их успел навестить врио губернатор Александр Беглов, до того побывавший непосредственно на месте происшествия.

В тушении пожара участвовало 175 специалистов и свыше сорока единиц техники.

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Фотография: Паблик ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб



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20:07    
Соболезнование родным и близким погибших.
Разгильдяйство крепчает.

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