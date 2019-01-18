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11:14

«Коммунисты России» потребовали проводить в детсадах Петербурга траурные линейки памяти Ленина

Первый секретарь петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил городскому комитету по образованию вернуть традицию проведения траурных линеек в день смерти Владимира Ленина, 21 января, в школах и детских садах Петербурга.

В своем письме от 18 января председателю комитета Жанне Воробьевой Малинкович утверждает, что согласно соцопросам 64% россиян сожалеет о развале СССР. Возрождение Дня памяти Ленина коммунист называет необходимым условием «для восстановления преемственности поколений».

По мнению лидера петербургских «Коммунистов России», линейки должны проводиться для учащихся в возрасте от 5 до 18 лет и длиться 20-30 минут.

«В ходе такого торжественно-траурного мероприятия преподаватели могут рассказать учащимся и детям, посещающим ДОУ о жизни и деятельности В.И.Ленина, о его выдающейся роли в истории России, СССР и всего мира», - говорится в обращении.

Коммунисты также отметили, что в архиве комитета по образованию сохранились с советских времен необходимые для проведения линеек методические материалы.



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11:22    
Хорошая инициатива "Коммунистов России", так как ЛЕНИН-гений человечества, выдающийся теоретик и практик прогрессивного обустройства жизни людей! За что и был тотально оклеветан, как и Сталин, всякими шавками из подворотни и ничтожными мразями!

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