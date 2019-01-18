Один из летчиков потерпевшего аварию Су-34 найден живым Один летчик самолета Су-34, упавшего на Дальнем Востоке, найден живым на спасательном плоту, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны. По словам представителя ведомства, летчик подает световые сигналы. К тому району приближается рыболовецкое судно, которое «находилось в непосредственной близости». Летчика обнаружил экипаж вертолета Ми-8. Су-34 упал в Татарский пролив после столкновения с таким же самолетом при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж успел катапультироваться. Спасательная операция проходит в сложных погодных условиях при шквалистом ветре и шторме в 4 балла. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен