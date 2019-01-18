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11:51

Петербургские дольщики пикетировали Минстрой России

Несколько дольщиков петербургского жилого комплекса «Ижора парк» 18 января по очереди стояли в одиночном пикете у Министерства строительства РФ, требуя достроить свои дома и другие объекты компании Normann.

k-Fv4SRoJgM.jpg (276 KB)Фото: Надежда Арно

Как рассказала ЗАКС.Ру участница акции Надежда Арно, дольщики требуют у Минстрой проконтролировать взаимоотношения администрации Петербурга и застройщика, который планирует продать свои активы для достройки проблемных объектов.

- В начале декабря [владелец СК Normann Владимир] Смирнов сообщил, что [принадлежавший компании проект апарт-отеля] «Спарта» продан в рассрочку, первое поступление денег ожидается 25 декабря. Расчетные счета Normann открыты в «Донхлебанке», у которого 21 декабря отозвана лицензия. Для перевода денег требуется открытие счетов в другом банке. Счета до сих пор не открыты, - сообщила Арно.

По словам активистки, 19 января дольщики планируют продолжить одиночные пикеты на Невском проспекте.

ЖК «Ижора парк» находится в поселке Металлострой. В рамках реализации проекта в 2014-2016 года были введены в эксплуатацию три жилых корпуса. Четвертую очередь планировалось сдать еще в 2015 году, но сроки ввода постоянно откладывались. Судя по информации на сайте Normann, сдать дом застройщик планирует в январе 2019 года. Однако дольщики жалуются, что «стройка стоит».

В ноябре 2018 года покупатели квартир в недостроенном доме ЖК «Ижора парк» провели несколько суток в своих квартирах, чтобы привлечь внимание общественности к ситуации вокруг проблемного объекта.



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