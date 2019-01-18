Профессор Соловей растолковал подоплеку возможной передачи Курил

Возможная передача двух или четырех Курильских островов Японии, ставшая темой актуальной повестки, сама по себе устраивает Кремль и даже патриотически настроенных граждан, уверен политолог. профессор МГИМО Валерий Соловей. По его словам, Москва готова к этому шагу давно, и смущает власть не сам факт передачи, а то, что японцы ведут себя несколько заносчиво. Своими соображениями специалист поделился в эфире ARU.tv.

Японцы попытались представить дело как предрешенное, а это не очень хорошо сказывается на репутации Кремля и негативно сказывается на массовом сознании россиян: "Что это, мол, такое? Почему мы что-то должны?" — Валерий Соловей

Кроме того, российскую правящую верхушку, утверждает профессор, беспокоит отсутствие окончательных гарантий того, что США не разместит на Курилах свои военные базы в случае их передачи.

Россия и Япония спорят о Курильских островах уже более 70 лет. Япония претендует на четыре острова Южных Курил: острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Возможность беспрепятственной передачи двух последних островов обозначена в советско-японской декларации 1956-го года. Детально проблему должны обсудить 21 января на официальной встрече лидеры двух государств - Владимир Путин и Синдзо Абэ.