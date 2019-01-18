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17:41

Профессор Соловей растолковал подоплеку возможной передачи Курил

Возможная передача двух или четырех Курильских островов Японии, ставшая темой актуальной повестки, сама по себе устраивает Кремль и даже патриотически настроенных граждан, уверен политолог. профессор МГИМО Валерий Соловей. По его словам, Москва готова к этому шагу давно, и смущает власть не сам факт передачи, а то, что японцы ведут себя несколько заносчиво. Своими соображениями специалист поделился в эфире ARU.tv.

Японцы попытались представить дело как предрешенное, а это не очень хорошо сказывается на репутации Кремля и негативно сказывается на массовом сознании россиян: "Что это, мол, такое? Почему мы что-то должны?"

Валерий Соловей

Кроме того, российскую правящую верхушку, утверждает профессор, беспокоит отсутствие окончательных гарантий того, что США не разместит на Курилах свои военные базы в случае их передачи.

Россия и Япония спорят о Курильских островах уже более 70 лет. Япония претендует на четыре острова Южных Курил: острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Возможность беспрепятственной передачи двух последних островов обозначена в советско-японской декларации 1956-го года. Детально проблему должны обсудить 21 января на официальной встрече лидеры двух государств - Владимир Путин и Синдзо Абэ.

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18:12    
Пора ставить вопрос о национально-территориальной автономии айнов на острове Хоккайдо.

18:00    
Ни одного острова Россия не отдаст, иначе это будет НАЦИОНАЛ-ПРЕДАТЕЛЬСТВО со стороны Путина!Он на это не пойдёт! Во вторник Абэ прилетает в Москву на беседу к Путину...Итог переговоров предопределён - резкий обрыв всех разговоров на тему Курил или продолжение этой тягомотины без каких-либо перспектив для японцев получить суверенитет даже на Шикотан и Хабомаи...Вот в этом итоге не всё понятно заранее!

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