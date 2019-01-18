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18 января, 20:54

После Чечни и Смоленской области обнулить долги за газ захотели в Чувашии

Член Госсовета республики Чувашия Константин Степанов оперативно откликнулся на полное списание жителям Чечни задолженностей за газ, которые суммарно составили 9 млрд рублей. По мнению чиновника, его регион "ничем не хуже". Обосновывая свою позицию, он начинает аргументацию с сомнительного довода.

"ЧР - ЧР: Чеченская Республика и Чувашская Республика. Так похожи", - пишет Степанов у себя на странице "ВКонтакте", впоследствии резонно замечая, что 9 миллиардов его землякам, по справедливости, тоже можно было бы простить.

Свои соображения на сей счет он направил в местную прокуратуру.

Вдохновившись чеченским примером, аналогичным образом 18 января поступили и депутаты Смоленской областной думы.

Формальным основанием для списания долгов чеченцам стало то, что задолженность приобрела характер "безнадежной к взысканию". Таким образом, должники получили возможность вздохнуть спокойно и забыть о своих "счетах". Государственная компания "Газпром" намерена оспаривать это щедрое решение суда.

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18 января, 23:28    
власть наступила на гранату списав долги чеченцам, кстати и дагестанцы не платят за свет и газ... власть демонстрирует беспомощность закона и свою зависимость от сев. кавказа - откупается от проблем, но создает еще большие проблемы в регионах - народ озлится, а очередной опиум для мозгов - "крымнаш" не предвидится. на таких "новостях" - рейтинг путина резко пойдет вниз...

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