После Чечни и Смоленской области обнулить долги за газ захотели в Чувашии

Член Госсовета республики Чувашия Константин Степанов оперативно откликнулся на полное списание жителям Чечни задолженностей за газ, которые суммарно составили 9 млрд рублей. По мнению чиновника, его регион "ничем не хуже". Обосновывая свою позицию, он начинает аргументацию с сомнительного довода.

"ЧР - ЧР: Чеченская Республика и Чувашская Республика. Так похожи", - пишет Степанов у себя на странице "ВКонтакте", впоследствии резонно замечая, что 9 миллиардов его землякам, по справедливости, тоже можно было бы простить.

Свои соображения на сей счет он направил в местную прокуратуру.

Вдохновившись чеченским примером, аналогичным образом 18 января поступили и депутаты Смоленской областной думы.

Формальным основанием для списания долгов чеченцам стало то, что задолженность приобрела характер "безнадежной к взысканию". Таким образом, должники получили возможность вздохнуть спокойно и забыть о своих "счетах". Государственная компания "Газпром" намерена оспаривать это щедрое решение суда.