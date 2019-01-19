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11:12

Ройзман уверен в своей победе на выборах в Госдуму, но пока не видит в этом смысла

Общественный деятель, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман порассуждал о своем политическом будущем, рассматривая отдаленную перспективу. В интервью "Эху Москвы" он признался, что не только в настоящее время, но и на выборах в Государственную думу 2021-го года с трудом может представить себе собственную роль и целесообразность своего выдвижения. Значение депутатов при нынешней политической конъюнктуре, убежден глава "Фонда без наркотиков", равно нулю, и даже то, что он лично выигрывал выборы всех уровней с собственным участием, в данном случае для него не является существенным утешением. Кроме того, он подчеркнул, что не будет претендовать на место начальника никакого другого региона, кроме Свердловской области и Екатеринбурга, с которыми прочно ассоциируется.

Если будут какие-то шансы зарегистрировать нормальную партию, если будут какие-то предложения, я буду их, понимаете, рассматривать. Я могу здесь под одномандатному округу выиграть и зайти в Государственную думу. Я только пока не могу просчитать, зачем мне это надо.

Евгений Ройзман

По словам политика, он активно ведет себя в социальных сетях, и, если кто-то достойный бросит заметный вызов системе, он готов пренебречь собственными амбициями и поддержать других людей.

В 2018-м году в знак протеста против отмены прямых губернаторских выборов в Свердловской области Ройзман досрочно сложил с себя полномочия екатеринбургского мэра.

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