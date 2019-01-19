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12:04

Директор музея ГУЛАГа видит в возможном захоронении Ленина признак прогресса

В преддверии 95-летия со дня кончины первого советского руководителя Владимира Ленина директор государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов высказал точку зрения, согласно которой Россия наконец "дозрела" до того момента, чтобы легко и безболезненно избавиться от мавзолея на столичной Красной площади, не порождая этим действием никаких беспорядков и ожесточенных разногласий в обществе. По крайней мере, утверждает он, на сегодняшний день это более реально, чем когда бы то ни было.

"Могут быть осуждения, что представители каких-то групп могут "поэтически высказываться", но, в общем, для России это будет шаг вперед. Здесь, мне кажется, мы просто должны это сделать. И для людей, которым Ленин ценен и важен, нужно продумать, может быть, технологию, куда перенести тело, как обеспечить к нему доступ", - приводит цитату Романова РИА "Новости".

Освободив культовое помещение, по его мнению, внутри следует создать музей советской идеологии.

Мавзолей Ленина в его нынешнем каменном обличье возвели в 1930-м году. На протяжении всей постсоветской истории время от времени вспыхивают споры в обществе - нужен ли забальзамированный труп революционера лежать в центре Москвы или же более подходящее для него место - под землей. Коммунисты всех мастей по понятным причинам обыкновенно выступают за первый вариант, отстаивая существующее положение вещей.

 

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12:43   гундос  
12:26 Тело красного упыря должно быть предано земле, а лучше его вообще кремировать и развеять над северными морями, а СССР доказал свою полную неэффективность и нежизнеспособность - сдох и не будет его никогда, ностальгировать по ссср - детскость и глупость!

12:26    
Какой прогресс от захоронения, если по последним соц.опросам 66%(!!!!!!!!!!!) россиян хотят жить в СССР, а не в современной буржуазной России?

12:19    
В России большое количество МАНИАКАЛЬНЫХ антисоветчиков и антикоммунистов, которые периодически вбрасывают провокационную идею о захоронении Ленина! Реально похороны персонально вождя мирового пролетариата их совершенно не интересуют! Цель же у них ГЛОБАЛЬНАЯ - зачеркнуть 74-х летнюю историю нашего социалистического Отечества, ПОХОРОНИТЬ МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ, все достижения СССР и советского народа!

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