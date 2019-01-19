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16:29

ВЦИОМ: Путину доверяет только треть россиян

Социологическая организация ВЦИОМ выпустила новейший рейтинг, показывающий уровень одобрения политиков россиянами и уровень доверия к ним.

По двум показателям всех своих конкурентов значительно превосходит действующий президент Владимир Путин. Однако, в том, что касается доверия, его показатель сравнительно скромен и разительно отличается от приписываемого ему общего рейтинга: Путину, согласно результатам опроса, доверяет 33 процента соотечественников.

По уровню доверия от гаранта конституции существенно отстают дополняющие первую тройку лидеров министр обороны Сергей Шойгу (13,7%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (9,3%).

Рейтинг так называемого одобрения деятельности президента заметно выше - 61,3 процента.

Опрос проводился по телефону в первую после новогодних праздников неделю.

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19:10    
Одна треть это - неплохо, а кому ещё доверять?

17:32    
Доверяют, одобряют...совсем запутали социологи россиян! Во-многом доверие к Путину падает из-за ЕГО позорной возни вокруг Курил!

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