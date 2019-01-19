У Соловецкого камня прошли задержания активистов

На акции памяти убитых правозащитников Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой у Соловецкого камня на Троицкой площади, не санкционированной Смольным, задержали семь человек, передает Telegram-канал "Помощь задержанным в Петербурге". Перечислены имена Владимира Шипицына, Романа Самойлова, Шахназ Шитик, Елены Григорьевой, Дмитрия Дорохина, Ирины Богдановской и Дмитрия Негодина.

Задержанные стояли поодиночке, держа в руках плакаты. Шестерых активистов доставили в 43-й отдел полиции. Самойлова, Шитик, Григорьеву и Богдановскую вскоре отпустили.

Акция памяти убитых прошла 19-го января и на Воскресенской набережной. Она тоже была не санкционирована Смольным, но полиция пропустила людей к знаменитым сфинксам - памятнику жертвам политических репрессий.

Журналистку Анастасию Бабурову и юриста Станислава Маркелова застрелили в центре Москвы в январе 2009-го года, ровно десять лет назад. Друзья и коллеги жертв называют злодеяние политически мотивированным - связанным с расследовательской деятельностью и гражданской позицией убитых.