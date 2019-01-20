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16:19

В Москве завершился митинг против передачи Курил Японии

В Москве на митиге против передачи Курильских островов Японии собралось более 2000 человек, заявил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов в своем Facebook.

По его словам, на митинге присутствовали представители его организации, а также КПРФ, «Другой России» и других объединений. Со сцены выступали в том числе бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков, который ранее анонсировал акцию.

Собравшиеся на митинге требовали прекратить переговоры с Японией и «поставить точку в вопросе о принадлежности Курильских островов», сообщил Удальцов. Он добавил, что митинг завершился лозунгом «Курилы – наша земля!» и песней «Вставай, страна огромная!».

Россия и Япония спорят о Курильских островах уже более 70 лет. Япония претендует на четыре острова Южных Курил: острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Свои претензии на эти территории Токио обосновывает двусторонним Трактатом о торговле и границах, который был заключен в далеком 1855 году. Новые переговоры сторон должны состояться в конце января.

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19:55    
Проплаченный бездельник - это Вы 18:48. Действительно 2000 человек для Москвы не так много, но людям вовсе не все равно. В контакте под материалами о Курильских островах сотни лайков. Вы же 18:48 за кусок колбасы Родину продадите и предадите.

19:42    
Гиркин, Удальцов -браво, настоящие защитники Отечества!

18:48    
17-31
Молодцы ! В москве собрать 2000 проплаченных бездельников - достижение ! Написал бы 200000 или 2000000. Врать-то не привыкать. Народу-то пох об этих островках.

17:56    
удальцов-гиркин - платные "попы гапоны" и провокаторы... вся истерика вокруг курил создана властями специально - с целью отвлечения от проблем внутри страны - экономических провалов, повышения пенсионного возраста, роста цен по всем позициям, налогам и т.д.
 российские "патриоты" против отдачи островов, но рады, когда есть возможность тащить из японии сэконд-хэнд - машины, электронику, бытовые приборы, продукты и ширпотреб...

17:31    
Организаторы митинга-молодцы! Это предостережение Путину по недопущению НАЦОНАЛ-ПРЕДАТЕЛЬСТВА России и россиян!

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