В Москве завершился митинг против передачи Курил Японии

В Москве на митиге против передачи Курильских островов Японии собралось более 2000 человек, заявил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов в своем Facebook.

По его словам, на митинге присутствовали представители его организации, а также КПРФ, «Другой России» и других объединений. Со сцены выступали в том числе бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков, который ранее анонсировал акцию.

Собравшиеся на митинге требовали прекратить переговоры с Японией и «поставить точку в вопросе о принадлежности Курильских островов», сообщил Удальцов. Он добавил, что митинг завершился лозунгом «Курилы – наша земля!» и песней «Вставай, страна огромная!».

Россия и Япония спорят о Курильских островах уже более 70 лет. Япония претендует на четыре острова Южных Курил: острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Свои претензии на эти территории Токио обосновывает двусторонним Трактатом о торговле и границах, который был заключен в далеком 1855 году. Новые переговоры сторон должны состояться в конце января.