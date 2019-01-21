Минобрнауки потратит 628 млн на поиски угроз детской психике в интернете

Министерство образования и науки России планирует за 628 млн рублей разыскивать на просторах сети Интернет информацию, которая может нанести непоправимый урон жизни и здоровью детей. В связи с этим, передает "Коммерсант", в ведомстве в коллаборации с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) уже был подготовлен соответствующий законопроект.

Выявлять и пресекать распространение среди несовершеннолетних "новейших угроз", а также "деструктивных, антиобщественных явлений и субкультур" поручено АНО "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды". Структура должна будет отчитываться Росмолодежью.

При этом, законопроект был представлен в достаточно "сыром" виде, так как, отмечают в "Коммерсанте", в Росмолодежи даже не смогли рассказать о том, по каким критериям будет отбираться угрожающая детям информация, и каким образом будут на эти цели расходоваться бюджетные деньги.

Добавим, в конце 2018 года Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов, на которых содержится информация, побуждающая детей к свершению "опасных действий". Помимо президента, законопроект, предполагающий ограждение несовершеннолетних от экстремизма в интернете, разработали депутаты Госдумы.