Совфед раздумывает о введении штрафов за неуказание Крыма на картах России

Сенаторы Ольга Ковитиди и Сергей Цеков прорабатывают проект законотворческой инициативы, предполагающей введение штрафов за неверное территориальное отображение Крымского полуострова на географических картах, передают "Известия".

Предполагается, что документ рассмотрят в ближайшее время. В нём, в частности, отмечается, что неверное изображение Крыма вне границ РФ фактически нарушает территориальную целостность государства. Также сенаторы предлагают узаконить изображение карты России.

На сегодняшний день часто в рекламных роликах или иных других информативных видео Крым многие издатели забывают включить в состав РФ, традиционно "отдавая" его Украине.

Авторы законопроекта отмечают, что в отличие от наказания за порицание государственных символов, в России пока нет "санкции" за неверное отображение госграниц, хотя, однако, за некорректное наименование географических объектов предполагается штраф до 3 тысяч рублей.