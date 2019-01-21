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11:40

Засидевшиеся на своих постах губернаторы оказались худшими управленцами

Согласно данным, полученным Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) постфактум анализа эффективности управленческой работы в регионах России в 2018 году, наименьшие результаты трудовой продуктивности показали губернаторы-старожилы, делятся "Ведомости".

Худшими по показателям субъектами РФ, главы которых засиделись на своих местах, стали Тува, Ингушетия, Томская, Свердловская, Мурманская и Ульяновская области.

Соавтор анализа, политолог Дмитрий Орлов отметил, что региональным управленцам, занимающим свои посты свыше 10 лет, местные жители склонны с каждым последующим годом их руководства доверять всё меньше и меньше.

На первом месте рейтинга АПЭК - Тюменская область, на втором - Белгородская, третьем - Чеченская республика. Петербург пребывает на шестой позиции.

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