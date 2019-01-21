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12:47

Именем убитого мэра Гданьска Адамовича просят назвать улицу в Калининграде

На сайте change.org появилась петиция с просьбой назвать одну из улиц Калининграда и сквер Российско-польской дружбы именем убитого мэра Гданьска Павла Адамовича.

Авторы петиции заявили, что многие калининградцы «восприняли эту трагедию как свою собственную», а Гданьск за годы под руководством Адамовича «стал настоящим побратимом Калининграда».

«Отдавая дань уважения Павлу Адамовичу, его жизни и деятельности, в знак признания его заслуг в деле укрепления российско-польской дружбы, считаем важным не только сохранить память о нем в наших сердцах, но и увековечить его имя в Калининграде», – говорится в тексте петиции.

Адамович умер в больнице 14 января, спустя день после покушения. На него напал мужчина с ножом во время благотворительного концерта. Злоумышленника задержали, он утверждал, что его незаконно осудили за ограбления банков.

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14:51    
14:24. Да, уже значительный перекос, тем более там ведётся провокационная работа по возвращению городу немецкого имени Кёнигсберг и тд. итп. А немцы, поляки и литовцы хотели бы Калининградскую область к своим рукам прибрать... Потому какой-то никчемный Адамович там всплывает...

14:24    
13-04
Да! Перекос не в нашу сторону. Хотят забыть, что это - Россия.

13:04    
Как только все снесённые поляками памятники Красной Армии, освободившей Польшу от фашизма, восстановят, то можно будет подумать и о Адамовиче...Что-то, в Калининграде, бл.., то Канта прославляют, то Адамовича, а генерала Черняховского, к примеру, погибшего за освобождение Кёнигсберга, совсем забыли...Опять измена и предательство!

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