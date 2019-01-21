Именем убитого мэра Гданьска Адамовича просят назвать улицу в Калининграде

На сайте change.org появилась петиция с просьбой назвать одну из улиц Калининграда и сквер Российско-польской дружбы именем убитого мэра Гданьска Павла Адамовича.

Авторы петиции заявили, что многие калининградцы «восприняли эту трагедию как свою собственную», а Гданьск за годы под руководством Адамовича «стал настоящим побратимом Калининграда».

«Отдавая дань уважения Павлу Адамовичу, его жизни и деятельности, в знак признания его заслуг в деле укрепления российско-польской дружбы, считаем важным не только сохранить память о нем в наших сердцах, но и увековечить его имя в Калининграде», – говорится в тексте петиции.

Адамович умер в больнице 14 января, спустя день после покушения. На него напал мужчина с ножом во время благотворительного концерта. Злоумышленника задержали, он утверждал, что его незаконно осудили за ограбления банков.