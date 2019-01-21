ФСБ пресекла деятельность "благотворительной" организации, спонсировавшей ИГИЛ Оперативники Федеральной службы безопасности разоблачили деятельность организации, члены которой под видом сбора средств на благотворительные нужды сирийских беженцев спонсировали боевиков из запрещенного в РФ "Исламского государства". "Благотворители" орудовали на территории Дагестана, Адыгеи и Краснодарского края. "В ходе мероприятий вскрыта, задокументирована схема и механизм финансирования членов террористической организации на общую сумму свыше 10 млн рублей", - говорится в сообщении ФСБ. Постфактум следственных мероприятий было возбуждено 3 уголовных дела по ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Трое раскаявшихся "спонсоров" отправлены под арест решением суда. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен