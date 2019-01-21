На новом посту Совершаева хочет сблизить правительство Петербурга и горожан

Кандидат в вице-губернаторы Петербурга и, по совместительству, руководитель аппарата врио градоначальника Александра Беглова Любовь Совершаева поделилась с 78.ru тем, как она видит свое политическое будущее в статусе главы администрации Смольного.

По словам экс-замполпреда президента по СЗФО, управленцам города на Неве необходимо теснее взаимодействовать с его жителями.

"Я хочу создать рабочую группу по формированию стратегии развития институтов гражданского общества в Петербурге. В неё будут входить практически все — от политических партий до представителей некоммерческих организаций. Именно через институты гражданского общества мы и должны непосредственно вести диалог с жителями Петербурга", - ответствовала Совершаева в эфире телеканала.

На новом посту чиновница также должна заняться подготовкой к муниципальным и губернаторским выборам, которые пройдут в Северной столице осенью 2019 года. Предположительно, она также будет заведовать организацией работы губернатора в соцсетях.

Напомним, сегодня, 21 января, Беглов предложил ЗакСу рассмотреть шесть кандидатур на вакантные должности городских вице-губернаторов, а именно - Любови Совершаевой, Николая Линченко, Эдуарда Батанова, Владимира Княгинина, Максима Шаскольского и Евгения Елина.

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