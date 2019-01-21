Росгвардия по завышенной стоимости приобретет бензин у "Роснефти"

Подмосковное управление Росгвардии за 51 млн рублей купит у "Роснефти" различные виды топлива, свидетельствуют данные госзакупки, на которые обратил внимание портал "МБХ Медиа".

Подряд получила компания "РН-Карт" - единственный участник конкурсной программы. Согласно сведениям об организации, она является главным процессинговым центром корпоративной системы безналичных расчетов "Роснефти". Компания занимается организацией безналичных расчетов для юрлиц на основе банковских карт и располагает собственным мобильным приложением с виртуальной топливной картой.

Стоимость топлива, указанного в контракте, на 40-50% выше среднестатистической по Подмосковью розничной.

Так, цена на бензин АИ-92 на заправках "Роснефти" колеблется от 40 до 41 рубля, однако Росгвардия собирается заплатить за него 60 рублей. При этом ведомству требуется свыше 170 тысяч литров.

В свою очередь 600 тысяч литров АИ-95 Росгвардия купит по 62 рубля за литр (на заправках - 46 рублей). Аналогичная ситуация и с дизелем.