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19:16

Совершаева: Смольный не имеет отношения ни к одному Telegram-каналу

Руководитель аппарата врио губернатора Петербурга, кандидат на должность вице-губернатора Любовь Совершаева 21 января на встрече с лидером фракции «Яблоко» Борисом Вишневским опровергла слухи о своей причастностей к появившимся недавно Telegram-каналам, расхваливающим работу Александра Беглова.

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- Telegram-каналы не имеют никакого отношения к правительству Санкт-Петербурга. Кроме того, Telegram-каналы запрещены законодательством, - заявила Совершаева.

- Нет, не запрещены, - возразил Вишневский.

- Ну ограничения-то есть. Мы не имеем отношения ни к одному Telegram-каналу. Более того, если вы их читаете внимательно, вы видели, что госпожа Совершаева в них как некий монстр и, что бы ни происходило, она ко всему имеет отношение. Если бы я руководила этим процессом, я была бы вся в шоколаде в этих каналах, - предположила она.

Вишневский также поинтересовался, почему в последнее время по петербургским телеканалам и в печатных изданиях стали чаще говорить о Беглове.

- Если господин Беглов приходит на работу в 9 и заканчивает ее за полномочь, делает выезды, объезды, проводит совещания и есть о чем писать, то СМИ об этом и пишут. А из ничего и не создать сюжета, - ответила Совершаева.

Вместе с тем она признала, что стоит проверить, равномерно ли городской комитет по печати поддерживает средства массовой информации.

Напомним, Совершаева 21 ноября встречалась с представителями фракций «Яблоко», Партия роста и ЛДПР петербургского ЗакСа. Также на вопросы депутатов отвечали четыре других кандидата в вице-губернаторы: Евгений Елин, Эдуард Батанов, Владимир Княгинин и Максим Шаскольский. В среду, 23 января, на пленарном заседании депутаты ЗакСа должны будут одобрить или отклонить эти кандидатуры.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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