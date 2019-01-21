Девять человек погибли при пожаре на двух судах в Керченском проливе

Не менее девяти человек погибли в результате пожара на двух судах в Керченском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Два судна под флагом Танзании, в том числе танкер-газовоз, загорелись после взрыва, передает «Интерфакс». Россиян среди экипажей нет, команды состояли из граждан Индии и Турции.

По предварительным данным, на одном из судов шла перевалка топлива. Инцидент произошел в 15 морских милях от берега, за пределами территориальных вод России.