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20:26

Девять человек погибли при пожаре на двух судах в Керченском проливе

Не менее девяти человек погибли в результате пожара на двух судах в Керченском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Два судна под флагом Танзании, в том числе танкер-газовоз, загорелись после взрыва, передает «Интерфакс». Россиян среди экипажей нет, команды состояли из граждан Индии и Турции.

По предварительным данным, на одном из судов шла перевалка топлива. Инцидент произошел в 15 морских милях от берега, за пределами территориальных вод России.

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20:26 Девять человек погибли при пожаре на двух судах в Керченском проливе

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