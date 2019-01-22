Шлосберг объяснил величину кортежа Медведева комплексом неполноценности

В преддверии визита главы исполнительной власти японского государства Синдзо Абэ в Москву лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг решил продемонстрировать на своем YouTube-канале разницу между тем, как передвигается по своей стране японский премьер и тем, как это делает его коллега Дмитрий Медведев. Если на первом видеоролике видно колонну из пяти недорогих легковых автомобилей, едущую в общем городском потоке, то проезд Медведева представляет собой несколько десятков автомобилей разного калибра, двигающихся по оцепленной трассе. Последний пример, по мнению демократа, должен говорить о психологических проблемах главы кабинета министров.

Понимая где-то в глубине души меру своей ничтожности, люди устраивают себе такие кортежи, когда сам факт числа должен вызывать страх. Ведь в каждой второй машине - вооруженные люди. Это совершенно точно отражение комплекса неполноценности, неслучайно же эти машины называют "членовозами" — Лев Шлосберг

Кроме того, отечественный премьер удостоился и нелицеприятной личностной характеристики.

"Дмитрий Анатольевич Медведев - бездействующее действующее лицо. Зато как счастлив, как доволен, посмотрите - он либо спит, либо улыбается. Ну, лафа, а не работа", - поиронизировал Шлосберг.