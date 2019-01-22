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10:26

Шлосберг объяснил величину кортежа Медведева комплексом неполноценности

В преддверии визита главы исполнительной власти японского государства Синдзо Абэ в Москву лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг решил продемонстрировать на своем YouTube-канале разницу между тем, как передвигается по своей стране японский премьер и тем, как это делает его коллега Дмитрий Медведев. Если на первом видеоролике видно колонну из пяти недорогих легковых автомобилей, едущую в общем городском потоке, то проезд Медведева представляет собой несколько десятков автомобилей разного калибра, двигающихся по оцепленной трассе. Последний пример, по мнению демократа, должен говорить о психологических проблемах главы кабинета министров.

Понимая где-то в глубине души меру своей ничтожности, люди устраивают себе такие кортежи, когда сам факт числа должен вызывать страх. Ведь в каждой второй машине - вооруженные люди. Это совершенно точно отражение комплекса неполноценности, неслучайно же эти машины называют "членовозами"

Лев Шлосберг

Кроме того, отечественный премьер удостоился и нелицеприятной личностной характеристики.

"Дмитрий Анатольевич Медведев - бездействующее действующее лицо. Зато как счастлив, как доволен, посмотрите - он либо спит, либо улыбается. Ну, лафа, а не работа", - поиронизировал Шлосберг.

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11:29    
11:15. Это всё слова...Также все враги России предрекали год назад, что Россия истратит ВСЕ(!!!) рублёвые заначки в ФНБ - 3 триллиона руб., а правительство Медведева вместо обнуления нарастило их до 6,5 триллионов и продолжает наращивать ФНБ уже в наступившем году! Это же правда! Да и золотовалютные резервы России стремятся к 500 миллиардам долларов, что является одним из лучших показателем среди всех стран мира! Это тоже правда!

11:15    
Самых лучших макроэкономических показателей правительство Медведева добьется, когда будет отправлено на лесоповал.

10:34    
Тем не менее за 2018 год правительство Медведева добилось лучших макроэкономических показателей за всю историю буржуазной России - золотовалютные и рублёвые резервы значительно выросли, гос.долг снижается, инфляция и безработица низкая, внешнеторговое сальдо +200 млрд. долларов и тд. итп. Надо быть всем объективными людьми!

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