Варламов пожалел петербуржцев из-за уровня транспортной инфраструктуры

Топ-блогер и общественный деятель, причисляющий себя также к урбанистам, Илья Варламов посвятил внушительный по объему пост в своем "Живом журнале", посвященный работе петербургского общественного транспорта и общей организации дорожного движения в мегаполисе.

Материал с начала и до конца апеллирует к грубым недостаткам второго по величине российского города, а, точнее, к недостаткам управления им.

Резкой критике в тексте подвергается почти все, что бросается в глаза как автомобилисту, так и пешеходу: от медленного развития метрополитена до пробок, в которых не от большого чиновничьего ума и уже не первое десятилетие вынуждены часами простаивать автобусы с троллейбусами. Что же касается трамваев, то путешественник находит преступным сокращение числа маршрутов за последние двадцать лет в некогда слывшим столицей трамвая городе, а также недоумевает, почему Петербург до сих пор столь сильно страдает от засилья маршрутных такси.

Автобусы и трамваи в пробках – сигнал о полной некомпетентности чиновников. Петербургу срочно нужны выделенные полосы на улицах – только их массовый ввод может компенсировать "дефицит" новых станций метро, но этого петербургские чиновники, видимо, не понимают или не хотят понять. — Илья Варламов

По мысли автора, ни на один вид социального транспорта не должны влиять пробки в какое бы то ни было время суток. Тем не менее, констатирует Варламов, именно для Петербурга это пожелание звучит утопически.

Блогер также сетует на то, что Ленинградская область и Петербург все никак не могут договориться о единых формах проездных и об общей транспортной "юрисдикции", что затрудняет жизнь людям, вынужденным часть пути с работы до дома и обратно проводить в электричке.