Россия заняла последнее место в рейтинге доверия граждан институтам власти

Согласно соцопросу, проведенному американской аналитической компанией Edelman, Россия замыкает рейтинг доверия жителей различных стран местным общественным институтам и институтам власти.

Различные государственные фонды и социальные организации вызывают у граждан РФ скепсис, в их работе уверены лишь 23% респондентов. Чуть выше степень доверия отечественным бизнесменам - 34%. Аналогичные показатели в Китае, например, составляют 74 и 80% соответственно.

Финальные позиции у России и по показателям одобрения народом деятельности отечественных СМИ: лишь 26% опрошенных склонны принимать сказанное по ТВ или прочитанное в прессе за правду.

Единственный пункт соцопроса, в котором РФ оказалась не на последнем месте, - это "кредит" доверия правительству - 34% респондентов всё ещё уверены в непоколебимости власти.

В опросе поучаствовали свыше 33 тысяч человек из 28 стран мира.