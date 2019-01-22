УФАС признало жалобу на конкурс по реставрации Мариинского дворца необоснованной

Петербургское управление ФАС, рассмотрев жалобу автономной некоммерческой организации "Дозор" на конкурс по реновации фасадов здания Мариинского дворца, признало её необоснованной, извещает пресс-служба ведомства. Конкурс может быть продолжен на поставленных условиях.

В АНО, напомним, решили, что Заксобрание Петербурга (заказчик работ) оценивает опыт участников закупки, что не дозволительно при проведении конкурса с ограниченным участником. Также в документации к тендеру говорится, что у участников закупки должен быть опыт исполнения контракта на выполнение соответствующих работ по сохранению объектов культнаследия народов России за последние 3 года до даты подачи заявок, причем стоимость исполненного контракта должна составлять не менее 20% начальной цены контракта на работы по реставрации. В "Дозоре" посчитали, что установка такого показателя оценки нарушает закон о контрактной системе.

Также заявителей жалобы насторожил пункт, согласно которому заказчик в показателе "качество работ" оценивает контроль качества их выполнения и шаги по повышению их безопасности, но не качество выполнения работ.

Добавим, заказчик готов заплатить за реставрацию фасада здания Мариинского дворца 33 млн рублей.