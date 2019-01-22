Прокуратура недовольна качеством содержания исторических домов на Васильевском

Дома 11 и 17 по Среднему проспекту Васильевского острова, построенные более ста лет назад и представляющие собой объекты культурного наследия, как удалось установить сотрудникам районной прокуратуры и чиновникам из КГИОП, облуживаются ненадлежащим образом.

Ответственным за это, сообщает сайт силового ведомства, является ООО "УК "МИР", в адрес которого вынесли представление. Кроме того, сообщается о том, что сотрудники этой организации, возможно, получат дисциплинарные взыскания.

Специалисты выявили такие нарушения, как отслаивание и обрушение штукатурки и выпадение кирпичей из фасадов, что несет в себе угрозу для жизни и здоровья граждан. Также замечено, что в старинных разрушается фундамент.