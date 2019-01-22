Троих активистов "Артподготовки" приговорили к тюремным срокам

Московский окружной военный суд вынес обвинительный вердикт по ст. 205.4 УК РФ (Участие в террористическом сообществе) в отношении троих членов запрещенной в России экстремистской организации "Артподготовка", назначив им сроки заключения в колонии строгого режима от 7 до 8 лет, передает ТАСС.

По делу о подготовке теракта проходили Олег Дмитриев (срок - 8 лет), Олег Иванов (7 лет), Сергей Озеров (8 лет).

Напомним, в октябре 2017 года Красноярский краевой суд признал "Артподготовку" экстремистским движением - её деятельность была запрещена на территории России. Решение подтвердил Верховный суд в конце февраля.

В ноябре 2017-го ФСБ сообщила о задержании активистов "Артподготовки" в ряде российских регионов. По данным ведомства, участники организации планировали 4-5 ноября 2017 года "резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков".