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15:41

Будущий ремонт Благовещенского моста привлек внимание УФАС

В ход торгов, на которых разыгрывается право отремонтировать Благовещенский мост за 13,9 млн рублей, вмешались петербургские антимонопольщики - после жалобы одного из подрядчиков-соискателя, ЗАО "Экодор". Последний счел несправедливым и незаконным со стороны ГБУ "Мостотрест" отклонение первой части своей заявки, передает официальный сайт надзорного ведомства, которое с жалобой согласилось.

В результате государственный заказчик признал свою неправоту, выразившуюся в нарушении ч.5. 67-й статьи 44 Федерального закона о контрактной системе.

Теперь "Мостотрест" должен будет аннулировать все протоколы и еще раз провести аукционную процедуру "с нуля".

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