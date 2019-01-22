Лимонов приветствует наступающее время популизма и "народных" политиков

Широко смотря на глобальные процессы как в российской, так и мировой политике, писатель и лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов пришел к выводу, что мир переживает настроения, которых не было уже около ста лет. Главным образом они заключаются в усталости от элит и общем ощущении несправедливости от того, что, по сути, есть только два не сообщающихся между собой социальных класса.

"По всей планете народы и истеблишмент (+ челядь истеблишмента) грызутся между собой. Так в США, так во Франции (движение против Макрона), да, собственно, и у нас в России так, ну да... Силы уже разделились и в России", - поделился политик своими соображениями в "Живом журнале".

Многое в происходящем сегодня указывает Лимонову на близость мировой революции и тотального обновления правящих кадров.

Наступило очень важное исторически время. Время реальных перемен. Следует менять методику избрания лидеров. Грядёт время реального популизма: кто не намеревается быть слугой народа, тот вылетит из власти. — Эдуард Лимонов

Совсем недавно, по его оценке, какие-либо перемены и даже потрясения были всего лишь "цветочками", и сдвиги общественном сознании не были в историческом смысле столь существенными.