Путин удовлетворен встречей с японским премьером

Посвященную обсуждению принадлежности Курильских островов московскую встречу глав России и Японии - президента Владимира Путина и Синдзо Абэ - российский лидер назвал "конструктивной", передает РИА "Новости". Разговор за закрытыми дверьми продлился свыше трех часов.

"Отмечу, что мы с господином Синдзо Абэ поддерживаем тесные рабочие контакты, встречаемся уже четвертый раз за последние шесть месяцев", - приводятся слова Путина.

Визави россиянина пригласил его летом на ответный прием.

"Разумеется, решение, которое предложат переговорщики, должно быть приемлемо для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих наших стран", - отметил Путин, выразив готовность развивать взаимоотношения.

Отмечается, что встреча не породила ни каких-либо существенных разногласий, ни конкретного выхода из спорной ситуации.

Оба государства полемизируют о принадлежности Курильских островов с середины 20-го века. Возможность беспрепятственной передачи японскому соседу южных островов заповедника - Шикотан и Хабомаи - прописана в советско-японской декларации 1956-го года.