Устроивший ДТП под Псковом пьяный священник получил уголовное дело

Иеродиакон Великолукского епархиального управления Андрей Парфенов стал фигурантом уголовного разбирательства после недавней автоаварии в Псковской области, поделились с "МБХ медиа" пострадавшие.

Дело в отношении священнослужителя возбудили по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).

Ночью 12 января Парфенов, не справившись с управлением своей Toyota Camry, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с Daewoo Nexia, в которой находились четыре человека. В результате сильные травмы получила Екатерина Царева и её 21-летняя дочь Анастасия: прибывшие на место спасатели вынуждены были "вырезать" женщину из изувеченного авто - удар пришелся как раз на её сторону. В результате аварии одна из родственниц была доставлена в больницу с раздробленными костями таза, переломами ребер и черепно-мозговой травмой.

Прибывшие на место сотрудники ДПС установили, что представитель РПЦ был нетрезв, управляя транспортным средством: в крови Парфенова зафиксировали 0,7 промилле алкоголя при допустимых 0,16. При этом одну из пострадавших женщин священник якобы уверял, что "ничего не пил, а только причастился".