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9:28

Forbes: Из-за санкций братья Ротенберги вынужденно продали свои личные самолеты

Российские миллиардеры, братья Борис и Аркадий Ротенберги расстались с парой своих личных бизнес-джетов - Bombardier Global 5000 (M-BRRB) и Bombardier Global 300 (M-ARRH), утверждает Forbes, ссылаясь на данные рынка авиации.

Информация о продаже обоих самолетов располагается на сайте брокера Boutsen Aviation. Бортовые номера обоих воздушных суден эквивалентны инициалам олигархов: BRRB - Борис Романович Ротенберг, ARRH - Аркадий Романович Ротенберг.

Bombardier Global 5000, стоимостью 25 млн долларов, имел кипрскую "прописку" и был записан на компанию  Damstone Limited. В свою очередь, Bombardier Global 300 за 15 млн долларов - был зарегистрирован на Olpon Investment Limited.

Как отмечает Forbes, продать джеты братьев вынудили санкции, введенные США в 2014 году. Представитель Бориса Ротенберга поведал изданию, что самолет имел практически нулевую эксплуатируемость ввиду того, что после введения ограничений европейский банк, выдавший кредит на его приобретение, заморозил счета и прекратил принимать взносы.

Напомним, братья Аркадий и Борис Ротенберги попали под санкции США и Евросоюза в 2014 году. Компании, подведомственные предпринимателям, занимались возведением Крымского моста.

Ограничения Евросоюза и Штатов в отношении России неоднократно ужесточались, а их действие продлевается ежегодно.

Последний раз санкции были одобрены ввиду вероятного применения РФ запрещенного химического вещества на территории Британии.

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9:45   Саша  
А.Ротенберг заканчивает строительство уникального Крымского моста, он вписал своё имя в историю России, за что ему честь и хвала! Как и другой еврей Михельсон, построивший газовую ИМПЕРИЮ в Арктике с добывающими мощностями, заводами по сжижению газа, причалами, дорогами, жильем на Ямале, строительством ледоколов и газотанкеров! Вот о чём надо рассказывать на сайте, а не о никчемных мудаках с плакатиками на М. Садовой! Так как могущество России в ближайшие десятилетия будет прирастать Арктикой с её КОЛОССАЛЬНЫМИ запасами углеводородов!!!!!!!!

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