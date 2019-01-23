Причиной пожара в Арбитражном суде мог стать обогреватель

Замыкание в обогревателе, который длительное время был оставлен включенным, могло послужить причиной возникновения пламени в одном из помещений Арбитражного суда Петербурга, передает "Фонтанка".

Огонь сначала охватил пустующий кабинет и лишь после вырвался в коридор.

Работа судебного ведомства приостановлена на некоторое время.

Напомним, пожар в здании Арбитражного суда, расположенного на Суворовском проспекте, вспыхнул накануне, 22 января, утром. Огонь охватил пятый этаж, общая площадь горения составила 12 кв. метров. Все находившиеся в суде люди были срочно эвакуированы из здания. Происшествию был присвоен повышенный уровень сложности. О пострадавших не сообщалось.