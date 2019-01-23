Лимонов выразил недоверие современным правозащитникам

Политик и писатель Эдуард Лимонов, рассматривая современный институт правозащиты, отметил в своем "Живом журнале", что наблюдается некая деградация и упадок этой профессии, и не в последнюю очередь - ввиду причин этического характера. Кроме того, по его мнению, довольно сложно установить, чем именно эти люди занимаются и чем выгодно отличаются от остальных.

Ввязались во всякие советы "при президенте", а где при, то там и для. Правозащитник должен быть чист и одинок. А потом от каких же прав отталкиваемся, какие блюдём? Универсальные права человека? Так они обтекаемы и являются удобным объектом жульничества. — Эдуард Лимонов

Дальше лидер "Другой России" привычно перешел на личности, обвинив скончавшуюся этой зимой Людмилу Алексееву в "приспособленчестве", а главу организации "За права человека" Льва Пономарева - в хитрости, моральном релятивизме и повышенной любви к деньгам.

"Правозащитники как профессия вымирают, слава Богу, от отсутствия честности вымирают", - гласит констатация литератора.