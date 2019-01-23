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11:58

Лимонов выразил недоверие современным правозащитникам

Политик и писатель Эдуард Лимонов, рассматривая современный институт правозащиты, отметил в своем "Живом журнале", что наблюдается некая деградация и упадок этой профессии, и не в последнюю очередь - ввиду причин этического характера. Кроме того, по его мнению, довольно сложно установить, чем именно эти люди занимаются и чем выгодно отличаются от остальных.

Ввязались во всякие советы "при президенте", а где при, то там и для. Правозащитник должен быть чист и одинок. А потом от каких же прав отталкиваемся, какие блюдём? Универсальные права человека? Так они обтекаемы и являются  удобным объектом жульничества.

Эдуард Лимонов

Дальше лидер "Другой России" привычно перешел на личности, обвинив скончавшуюся этой зимой Людмилу Алексееву в "приспособленчестве", а главу организации "За права человека" Льва Пономарева - в хитрости, моральном релятивизме и повышенной любви к деньгам.

"Правозащитники как профессия вымирают, слава Богу, от отсутствия честности вымирают", - гласит констатация литератора.

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13:03    
Наезд престарелого Лимонова на правозащитников выглядит, как попытка выпросить себе у Путина добавку к своей мизерной пенсии.

12:25    
В массе своей под личиной правозащитников у нас скрываются агенты влияния Запада, преднамеренно подрывающие устои России, мечтающие об её полном уничтожении, как в своё время в СССР!

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